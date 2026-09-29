Sonipat News: फ्रेंडली हॉकी मैच में कुराड़ की टीम ने डीएवी सोनीपत को 4-1 से हराया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोनीपत। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सोमवार को डीएवी मल्टीपर्पज स्कूल, सेक्टर-15 में फ्रेंडली हॉकी मैच का आयोजन किया गया। इसमें कुराड़ गांव की टीम ने डीएवी सोनीपत को 4-1 से हराया। इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) की ओर से आयोजित मैच में दोनों टीमों के 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।कुराड़ और डीएवी सोनीपत की टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक रहा। कुराड़ की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत दर्ज की। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय दिया।आईपीएल के मैनेजर दीपक शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शारीरिक मजबूती के साथ अनुशासन, टीम भावना, आपसी सहयोग और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी मदद करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आसपास स्वच्छता बनाए रखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।इस दौरान डीएवी हॉकी कोच दीपक कुमार, कुराड़ टीम के कोच अक्षय, प्राचार्य वीके मित्तल और आईपीएल के डीलर संजय सिंगला समेत खेल प्रेमी मौजूद रहे। मैच के समापन पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।