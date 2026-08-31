Sonipat News: स्वास्थ्य शिविर में 300 लोगों की जांच, 45 को मोतियाबिंद
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:57 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:57 AM IST
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सोनीपत। सैनी सेवा ट्रस्ट की ओर से रविवार को गांव ग्यासपुर में निशुल्क नेत्र एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में ग्यासपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 300 लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। जांच के दौरान करीब 45 लोगों में मोतियाबिंद की समस्या मिली। इनमें से 14 मरीजों को ऑपरेशन के लिए अरपना अस्पताल करनाल भेजा गया।
शिविर में आंखों की जांच के अलावा ब्लड शुगर, ईसीजी, हड्डियों व जोड़ों की समस्या, घुटने और कमर दर्द सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मे, दवाइयां, आई ड्रॉप और अन्य स्वास्थ्य सामग्री वितरित की गई।
आयोजक दिलबाग सरोहा और सैनी सेवा ट्रस्ट की चेयरपर्सन माया देवी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृष्ण अंतिल और ज्योति मौजूद रहे। इस दौरान प्रमोद सैनी, विकास, रॉबिन राणा, संदीप दांगी, रामफल सैनी, मोहन लाल, करण सिंह सैनी, टॉनी और वीरेंद्र चिरस्मी मौजूद रहे।
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शिविर में आंखों की जांच के अलावा ब्लड शुगर, ईसीजी, हड्डियों व जोड़ों की समस्या, घुटने और कमर दर्द सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मे, दवाइयां, आई ड्रॉप और अन्य स्वास्थ्य सामग्री वितरित की गई।
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आयोजक दिलबाग सरोहा और सैनी सेवा ट्रस्ट की चेयरपर्सन माया देवी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृष्ण अंतिल और ज्योति मौजूद रहे। इस दौरान प्रमोद सैनी, विकास, रॉबिन राणा, संदीप दांगी, रामफल सैनी, मोहन लाल, करण सिंह सैनी, टॉनी और वीरेंद्र चिरस्मी मौजूद रहे।
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