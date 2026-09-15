फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   30-40 students crammed into small rooms; crackdown looms for over 200 coaching centers.

Sonipat News: छोटे कमरों में बैठ रहे 30-40 बच्चे, 200 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा

Tue, 15 Sep 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
30-40 students crammed into small rooms; crackdown looms for over 200 coaching centers.
सोनीपत। जिले में 200 से ज्यादा गैर पंजीकृत कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। छोटे कमरों व भवनों में संचालित इन केंद्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। कोचिंग सेंटरों में बचाव के उपाय और आपात स्थिति में बाहर निकलने के पर्याप्त गेट नहीं हैं। ऐसे में हादसे की स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
विज्ञापन

वर्तमान समय में विद्यार्थी स्कूल कैंपस छोड़कर कोचिंग सेंटरों का रुख कर रहे हैं। अभिभावक भी उन्हें स्कूलों से नॉन अटेंडिंग दिखाकर दाखिला करा रहे हैं। इससे शहर में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ी है। सुभाष चौक, एटलस रोड, रेलवे रोड, न्यू कॉलोनी, गीता भवन चौक, बावा तराना रोड, आदर्श नगर समेत अनेक इलाकों में ये केंद्र चल रहे हैं। 20 बच्चों की क्षमता वाले कमरों में 30 से 40 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। तंग सीढ़ियों और छोटे कमरों के कारण आपात स्थिति में उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है।
विज्ञापन

सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी कोचिंग सेंटर संचालकों से नियमों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से पंजीकरण कराने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर नरेश कुमार व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपये तय
मौजूदा या नया कोचिंग संस्थान शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए 10 हजार रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। जांच के बाद प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता तीन वर्ष होगी। समाप्ति से कम से कम एक माह पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए पांच हजार रुपये शुल्क निर्धारित है। आवेदन के साथ पाठ्यक्रम, अवधि, फीस स्ट्रक्चर, प्रत्येक बैच में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, कक्षाओं की क्षमता और शिक्षकों व अन्य स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना होगा।
विद्यार्थियों की सुरक्षा व सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर
नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग शौचालय, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, पार्किंग, पुस्तकालय और रीडिंग रूम की व्यवस्था करनी होगी। भवन के स्वामित्व या किराये की जानकारी के साथ फायर सेफ्टी एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराने होंगे।

वर्जन
सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से निर्देश दिए हैं। जिले में संचालित प्रत्येक निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पंजीकरण अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
अजय चोपड़ा, अतिरिक्त उपायुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें