Sonipat News: अप्रेंटिसशिप मेले में 272 में से 215 विद्यार्थियों का चयन
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:15 AM IST
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खरखौदा। आईटीआई खरखौदा में सोमवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इसमें 26 कंपनियों ने भाग लिया और 272 विद्यार्थियों में से 215 का अप्रेंटिसशिप व नौकरी के लिए चयन किया गया। विधायक पवन खरखौदा और एसडीएम अमित कुमार ने मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
यूएनओ मिंडा सोनीपत, अजीत इंडस्ट्रीज खरखौदा, ईस्टर्न बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सहित विभिन्न कंपनियों ने विद्यार्थियों का चयन किया। विधायक ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप से विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। एसडीएम ने भी विद्यार्थियों को कौशल विकास के लिए प्रेरित किया।
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यूएनओ मिंडा सोनीपत, अजीत इंडस्ट्रीज खरखौदा, ईस्टर्न बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सहित विभिन्न कंपनियों ने विद्यार्थियों का चयन किया। विधायक ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप से विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। एसडीएम ने भी विद्यार्थियों को कौशल विकास के लिए प्रेरित किया।
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