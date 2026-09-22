फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   21 suggestions made, including banning obscene websites and apps.

Sonipat News: अश्लील वेबसाइट और एप पर रोक लगाने समेत दिए 21 सुझाव

Tue, 22 Sep 2026 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
21 suggestions made, including banning obscene websites and apps.
फोटो: सोनीपत लघु सचिवालय में पहुंचे रक्षक सेना हरियाणा समेत वि​भिन्न संगठनों के पदा​धिकारी। स्र - फोटो : credit
सोनीपत। नाबालिगों के साथ यौन अपराध की घटनाओं को लेकर रक्षक सेना हरियाणा समेत 15 संस्थाओं ने सोमवार को एसडीएम सुभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने समेत 21 सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे।
विज्ञापन

रक्षक सेना प्रमुख मनजीत तिहाड़ा ने बताया कि ज्ञापन के साथ राई, कुंडली, बहालगढ़, मोहाना और शहर थाना क्षेत्र से संबंधित सात एफआईआर की प्रतियां भी प्रशासन को दी गईं।
विज्ञापन

संगठनों ने साइबर क्राइम सेल से अश्लील वेबसाइट, एप और आपत्तिजनक विज्ञापनों को चिह्नित कर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज्ञापन में मामलों में 30 दिन में चालान पेश करने, किरायेदारों और ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों का 15 दिन में डिजिटल सत्यापन करने और प्रवासी परिवार रजिस्टर तैयार करने का सुझाव दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा शाम पांच से रात नौ बजे तक महिला पुलिस की गश्त बढ़ाने, जीरो एफआईआर की व्यवस्था, बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण और व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करने समेत अन्य सुझाव दिए गए। संगठनों ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर बेटी बचाओ महापंचायत करने की बात कही।

इन संस्थाओं ने दिया सहयोग
जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, सिविल सोसाइटी हरियाणा, रक्षक सेना हरियाणा, जन सेवा परिषद, अखंड हिंदू परिषद, शिव सेना सोनीपत, रामराज सेवा समिति, समाज कल्याण शिक्षा समिति, स्ट्रीट लाइफ एनजीओ, बेटी बचाओ मोर्चा, राहगीर सुरक्षा परिषद, मां आदि शक्ति धाम और गो रक्षा विंग सोनीपत समेत अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

फोटो: सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय जाते किसान। संवाद

फोटो: सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय जाते किसान। संवाद- फोटो : credit

फोटो: सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय जाते किसान। संवाद

फोटो: सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय जाते किसान। संवाद- फोटो : credit

फोटो: सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय जाते किसान। संवाद

फोटो: सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय जाते किसान। संवाद- फोटो : credit

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed