Sonipat News: झाड़ू लेकर सहकारिता मंत्री के कार्यालय पहुंचे 200 सफाई कर्मी
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:53 AM IST
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गोहाना। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने रविवार को झाड़ू लेकर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के कार्यालय के सामने विरोध किया। कार्यालय में मंत्री के न होने पर उनके पीए को ज्ञापन दिया। एक माह से हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
जुलूस सोनीपत रोड स्थित कैनाल रेस्ट हाउस से शुरू होकर सहकारिता मंत्री के कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार की ओर से लगाई गई एस्मा की प्रतियां जलाकर रोष जताया। जुलूस में गोहाना के अलावा सोनीपत, खरखौदा और रोहतक से करीब 200 कर्मचारी शामिल हुए।
कर्मचारियों का नेतृत्व नगर पालिका कर्मचारी संघ की गोहाना इकाई के प्रधान प्रेम कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी एक माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मई में हुए आंदोलन के दौरान सरकार ने मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद मांगों पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि हड़ताल के चलते शहर में कचरे का उठान नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने इसी के विरोध में रविवार को झाड़ू लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेकेदारी प्रथा बंद करना शामिल है। इस अवसर पर राजपाल बहादुरगढ़, राजीव खत्री, राकेश सांवरिया, संभूत, भारत कंडेरा, शालू, देशराज, सुरेश यादव, सुनीता, सुंदर सिंह, तिलक राज, बीरमति, सुनीता और सीमा आदि मौजूद रहे।
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जुलूस सोनीपत रोड स्थित कैनाल रेस्ट हाउस से शुरू होकर सहकारिता मंत्री के कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार की ओर से लगाई गई एस्मा की प्रतियां जलाकर रोष जताया। जुलूस में गोहाना के अलावा सोनीपत, खरखौदा और रोहतक से करीब 200 कर्मचारी शामिल हुए।
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कर्मचारियों का नेतृत्व नगर पालिका कर्मचारी संघ की गोहाना इकाई के प्रधान प्रेम कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी एक माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मई में हुए आंदोलन के दौरान सरकार ने मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद मांगों पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि हड़ताल के चलते शहर में कचरे का उठान नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने इसी के विरोध में रविवार को झाड़ू लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेकेदारी प्रथा बंद करना शामिल है। इस अवसर पर राजपाल बहादुरगढ़, राजीव खत्री, राकेश सांवरिया, संभूत, भारत कंडेरा, शालू, देशराज, सुरेश यादव, सुनीता, सुंदर सिंह, तिलक राज, बीरमति, सुनीता और सीमा आदि मौजूद रहे।