Sonipat News: नगर निगम के 15 पे रोल सफाई कर्मी बर्खास्त

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निगम ने कर्मचारियों को तीन सितंबर को ड्यूटी पर लौटने का नोटिस दिया था। इससे पहले सफाई कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक सितंबर को सिविल लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि एस्मा लगाने, मुकदमे दर्ज करने, निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई से आंदोलन खत्म नहीं होगा।उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के 87 शहरों में करनाल के कुलदीप उर्फ काली और कुरुक्षेत्र के रोहित पालिका सफाई कर्मचारियों की आत्मिक शांति के लिए शोक सभाएं होंगी। संघ ने दोनों मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पक्की नौकरी और एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की।शास्त्री ने कहा कि नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने और पक्की भर्ती का फैसला होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए।खरखौदा में भी सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। नगर पालिका ने सड़कों के किनारे पड़े कूड़े का उठान करवाया। गोहाना में 59 पे-रोल कर्मचारियों में से 56 हड़ताल पर हैं।