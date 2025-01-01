फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   10 NCC cadets from Hindu Kanya College selected for the Republic Day camp.

Sonipat News: गणतंत्र दिवस शिविर के लिए हिंदू कन्या कॉलेज की 10 एनसीसी कैडेट्स चयनित

Thu, 17 Sep 2026 02:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
10 NCC cadets from Hindu Kanya College selected for the Republic Day camp.
फोटो: सोनीपत के हिंदू कन्या महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयनित कैडेट्स संग प्राचार
सोनीपत। हिंदू कन्या महाविद्यालय की 10 एनसीसी कैडेट्स का गणतंत्र दिवस शिविर 2026-27 की चयन प्रक्रिया के लिए चयन हुआ है। 12 हरियाणा बटालियन एनसीसी सोनीपत की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में चार कैडेट्स का चयन मार्च-पास्ट दल के लिए हुआ, जबकि छह कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है।
विज्ञापन

मार्च-पास्ट के लिए चयनित कैडेट पलक, साक्षी, हिमांशी और राखी को आगामी चयन प्रक्रिया के लिए 2 हरियाणा बटालियन एनसीसी के शिविर कैट्सी-139, कालपी, अंबाला भेजा गया है। यह शिविर 12 से 21 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कैडेट्स का चयन ड्रिल प्रदर्शन, अनुशासन और शारीरिक दक्षता के आधार पर हुआ।
विज्ञापन

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मीनाक्षी, अन्नू, नाजुक, रितिका, मोनिका और टीना का चयन हुआ है। समूह स्तर पर चयन के बाद इन कैडेट्स को निदेशालय स्तर के शिविर में प्रतिभागिता का अवसर मिलेगा। इसके बाद गणतंत्र दिवस शिविर-2027 के लिए चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्राचार्य डॉ. विपाशा अग्रवाल और सहायक एनसीसी अधिकारी कैप्टन नीतू नसीयर दूहन ने चयनित कैडेट्स को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed