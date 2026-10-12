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Sirsa News: चोरी की बुलेट सहित युवक गिरफ्तार, बेचने वाला सरदूलगढ़ से पकड़ा

Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:53 PM IST
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Youth arrested with stolen Bullet motorcycle; seller nabbed from Sardulgarh.
सिरसा। बस स्टैंड चौकी पुलिस ने बरनाला रोड पर नाकाबंदी के दौरान चोरी की बुलेट बाइक सहित पंजाब के मानसा जिले के गांव झंडा कलां निवासी प्रगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बाइक बेचने के आरोपी पटियाला जिले के गांव भंडेरी कलां निवासी गुरदेव का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी सरदूलगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।
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बरामद बाइक करीब दो महीने पहले पटियाला यूनिवर्सिटी से चोरी हुई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि रविवार रात बस स्टैंड चौकी की टीम बस स्टैंड के नजदीक टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी।
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इसी दौरान भूमण शाह चौक की ओर से पंजाब नंबर की बुलेट बाइक आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर बाइक सवार ने अचानक वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया लेकिन बाइक बंद हो गई। पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर उसे पकड़ लिया।
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बाइक के कागजात मांगने पर आरोपी प्रगट सिंह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। नंबर की जांच में बाइक संगरूर निवासी एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत मिली। बाइक मालिक ने पुलिस को बताया कि उसकी बुलेट करीब दो महीने पहले पटियाला यूनिवर्सिटी से चोरी हो गई थी।
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