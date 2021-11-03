Sirsa News: यात्रियों को राहत....डबवाली से गुरुग्राम के लिए सीधी बस सेवा शुरू

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डबवाली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी और अन्य कामों के लिए गुरुग्राम, हिसार तथा रास्ते में पड़ने वाले शहरों में जाते हैं। सुबह सीधे बस नहीं मिलने के कारण उन्हें पहले सिरसा पहुंचना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों खर्च होते थे। खासकर शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ती थी।दोपहर 12 बजे तक गुरुग्राम पहुंचेगी बसबस डबवाली से सुबह 4:40 बजे चलकर सिरसा में छह बजे, फतेहाबाद में सात बजे, हिसार में 7:45 बजे और हांसी में 8:30 बजे पहुंचेगी। इसके बाद महम, कलानौर और बेरी होते हुए करीब 325 से 330 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर 12 बजे तक गुरुग्राम पहुंचेगी।वापसी में रात आठ बजे डबवाली पहुंचेगीवापसी में बस गुरुग्राम से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। झज्जर और बेरी होते हुए महम, हांसी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से गुजरकर रात आठ बजे तक डबवाली पहुंचेगी। नई व्यवस्था से यात्रियों को दोनों ओर सीधी रोडवेज सेवा मिलेगी और निजी साधनों पर निर्भरता भी कम होगी।:::::::::::::::::::::यात्रियों की मांग पर बस को सिरसा के बजाय डबवाली से चलाया गया है। उनके अनुसार शुरुआती दौर में बस की औसत आय 35 से 40 रुपये प्रति किलोमीटर आ रही है। दूरी के हिसाब से एक तरफ के सफर में करीब 12 से 13 हजार रुपये की आय का अनुमान है। -गजानंद वर्मा, डीआई, सिरसा रोडवेज डिपो।