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इस दौरान बालकनी में खड़ी घायल की पत्नी के शोर मचाने पर हमलावर स्कूटी पर भाग निकले। शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। द्वारकापुरी निवासी 58 वर्षीय डॉ. गोरखनाथ वर्मा ने पुलिस को बताया कि सांगवान चौक पर उनकी वर्मा पैथ लैब है। 17 नवंबर की रात करीब 8:40 बजे वह लैब से पैदल घर जा रहे थे। उनका घर लैब से करीब 200 मीटर दूर है। घर के पास पहुंचते ही उन्हें पीछे से पकड़ो-पकड़ो और मारो-मारो की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो स्कूटी पर चार युवक आए और उन्हें घेरकर हमला कर दिया।उनकी पत्नी डॉ. हनी वर्मा ने घर की बालकनी से हमला होते देखकर शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। जांच अधिकारी उज्ज्वल सिंह ने बताया कि घटनास्थल और आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।