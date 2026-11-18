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सिरसा। दसवीं कक्षा की छात्रा को शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक शारीरिक शोषण करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी किशोर को अभिरक्षा में लिया है। आरोपी पीड़िता की ही कक्षा में पढ़ता है। बुधवार को पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां से बाल सुधार गृह भेज दिया। जांच अधिकारी महिला उप निरीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि पीड़िता परिजनों के साथ महिला थाना पहुंची थी। महिला अधिवक्ता की मौजूदगी में उसके बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने बताया कि वह दसवीं कक्षा में पढ़ती है। पढ़ाई के दौरान उसकी अपने सहपाठी से दोस्ती हो गई। आरोपी ने दोस्ती का फायदा उठाकर वर्ष 2023 से शादी का झांसा दिया। इसके बाद तीन साल तक अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। संवाद