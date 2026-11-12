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Sirsa News: त्याग, तप और दया के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाने का दिया संदेश

Thu, 12 Nov 2026 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:26 PM IST
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The message of making life meaningful by following the path of sacrifice, penance and compassion
सिरसा। बिश्नोई धर्मशाला में सद्गुरु आनंदो के जन्मोत्सव पर प्रवचन देते हुए आनंदो जी । संस्था।
सिरसा। आनंदम संस्था के तत्वावधान में सद्गुरु आनंदो यानी स्वामी आलोक का जन्मोत्सव बिश्नोई धर्मशाला प्रांगण में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। स्वामी के आगमन पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, जयकारों और आरती के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद आरती के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ।
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साधकों को संबोधित करते हुए आनंदो ने कहा कि जीवन बहुत छोटा है। इसे सौदेबाजी में गंवाने के बजाय आनंद के साथ जीना चाहिए। त्याग, तप और दया के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जन्मदिन हमें यह अहसास करवाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण बीत रहा है।
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उन्होंने जीवन की तुलना छेद वाली बोरी से करते हुए कहा कि जिस प्रकार छेद वाली बोरी धीरे-धीरे खाली हो जाती है उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी हर पल कम होता जा रहा है। समय रहते आंतरिक खुशहाली और आत्मिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में जीना ही ध्यान है। बीते कल के दुखों और आने वाले कल की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीने से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। हर श्वास के प्रति सजग रहना जीवन की सच्ची साधना है।

आनंदो जी ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर सत्य, अहिंसा और प्रेम अपनाना ही सच्चा धर्म है। नर सेवा को नारायण सेवा बताते हुए उन्होंने सभी जीवों की भलाई के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं बल्कि वर्तमान में पूर्ण रूप से जीने से उत्पन्न होने वाली सहज अवस्था है। समारोह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से सैकड़ों श्रद्धालु एवं साधक पहुंचे।
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