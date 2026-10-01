फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   teleecg facility

Sirsa News: टेली-ईसीजी बना हार्ट मरीजों के लिए जीवनरक्षक सुविधा

Thu, 01 Oct 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 01 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
teleecg facility
- जिला 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधा के साथ टेली ईसीजाी करने में प्रदेश में अव्वल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सीने में दर्द, सांस फूलने या धड़कन संबंधी परेशानी में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू की गई टेली-ईसीजी सुविधा ऐसे मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। जिले के 34 सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सिरसा जिला प्रदेश में सबसे अधिक टेली-ईसीजी जांच कर रहा है और इस मामले में प्रथम स्थान पर है। टेली-ईसीजी के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र पर ही मरीज की ईसीजी जांच की जाती है। इसकी रिपोर्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों तक तुरंत भेजी जाती है।
विज्ञापन

इससे विशेषज्ञ राय मिलने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। स्थानीय चिकित्सक मरीज की स्थिति के अनुसार तत्काल उपचार शुरू कर सकते हैं। टेली-ईसीजी की रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में मिल जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह मशीन बड़ी ईसीजी मशीनों से छोटी, सस्ती और मोबाइल टैब जैसी होती है। टेली-ईसीजी में ईसीजी जितनी ही सटीक और सही रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
सुविधा के लाभ
सिविल सर्जन पवन कुमार ने बताया कि 34 मशीनों के साथ टेली-ईसीजी ने ग्रामीण क्षेत्रों तक ईसीजी की पहुंच बढ़ाई है। इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मरीज को प्रारंभिक जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। स्वास्थ्य केंद्र पर ईसीजी होने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सक की राय पर स्थानीय स्तर पर उपचार शुरू होता है। गंभीर मामलों में मरीज को बिना देरी किए कार्डियोलॉजिस्ट या उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया जाता है। समय पर पहचान और उपचार से हृदय रोगियों को बेहतर चिकित्सा सहायता मिल रही है।


हृदय आघात मरीजों के लिए मददगार
टेली-ईसीजी हृदय आघात की आशंका वाले मरीजों के लिए अहम भूमिका निभाती है। ईसीजी में गंभीर स्थिति सामने आने पर मरीज को तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जा सकता है। इससे जांच और रेफरल के बीच का समय कम होता है। मरीज को समय पर उपचार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा से हृदय के मरीजों को ईसीजी के लिए शहर नहीं जाना पड़ता, जिससे जिला नागरिक अस्पताल पर भी दबाव कम हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed