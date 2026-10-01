Sirsa News: रितु ने 100 और 200 मीटर में जीता स्वर्ण, बनीं बेस्ट एथलीट

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- 100, 200 और 400 मीटर में रफ्तार का रोमांच, फील्ड स्पर्धाओं में भी छात्राओं ने दिखाया दमसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। राजकीय महिला महाविद्यालय की सातवीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बुधवार को ट्रैक पर रफ्तार और फील्ड में ताकत का जोरदार मुकाबला देखने को मिला। 100 और 200 मीटर दौड़ में बीए तृतीय वर्ष की रितु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया।लगातार दो स्वर्ण पदक जीतने के साथ रितु को प्रतियोगिता की बेस्ट एथलीट चुना गया। 100 मीटर में रितु ने बाजी मारी जबकि प्रियंका दूसरे और अनिता तीसरे स्थान पर रही। 200 मीटर में भी रितु सबसे आगे रही। कोमल ने दूसरा और अनिता ने तीसरा स्थान हासिल किया।400 मीटर में बीए प्रथम वर्ष की आशा ने दमदार दौड़ लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया। प्रियंका दूसरे और अनिता तीसरे स्थान पर रही। फील्ड स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही। शॉटपुट में शैली ने सबसे दूर गोला फेंकते हुए पहला स्थान हासिल किया।निकीता दूसरे और रितु तीसरे स्थान पर रही। लंबी कूद में पलक ने सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण जीता, जबकि मनीषा दूसरे और कोमल तीसरे स्थान पर रही। ऊंची कूद में रितु ने पहला, अनिता ने दूसरा और रेणु ने तीसरा स्थान हासिल किया।स्कीपिंग रेस में पलक प्रथम, जन्नवी द्वितीय और रोशनी तृतीय रही। लेमन रेस में प्रियंका ने बाजी मारी। आरती दूसरे और आरजू कौर तीसरे स्थान पर रही। थ्री-लेग रेस में जोड़ियों ने तालमेल और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में रितु का प्रदर्शन सबसे प्रभावी रहा। स्प्रिंट की दोनों प्रमुख स्पर्धाओं में जीत के साथ उन्होंने बेस्ट एथलीट का खिताब अपने नाम किया। पलक ने लंबी कूद और स्कीपिंग रेस में दोहरी सफलता हासिल की।प्रतियोगिताओं के नतीजे इस प्रकार रहे :-स्पर्धा प्रथम द्वितीय तृतीय100 मीटर रितु प्रियंका अनिता200 मीटर रितु कोमल अनिता400 मीटर आशा प्रियंका अनिताशॉटपुट शैली निकीता रितुलंबी कूद पलक मनीषा कोमलऊंची कूद रितु अनिता रेणुस्कीपिंग रेस पलक जन्नवी रोशनीलेमन रेस प्रियंका आरती आरजू कौरखेलों के साथ कौशल विकास का संदेशहरियाणा कौशल रोजगार निगम के निदेशक देव कुमार शर्मा ने छात्राओं को खेलों के साथ कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डॉ. शत्रुजीत सिंह ने कहा कि खेल छात्राओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करते हैं।आयोजन में इनका रहा योगदानखेलकूद समिति प्रभारी प्रो. सुनील कुमार, प्रो. सोनू, डॉ. कपिल कुमार सैनी, डॉ. सतपाल और प्रो. निर्मला सहित समिति के सदस्यों ने आयोजन में सहयोग किया। निर्णायक मंडल ने विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। मैदान की तैयारियों में शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रो. डॉ. राजेंद्र, डॉ. सादा सिंह और विद्यार्थियों ने योगदान दिया।