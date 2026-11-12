Sirsa News: कुपोषण के अंधेरे से पोषण के उजाले की ओर बढ़े कदम

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अभियान के दौरान किसी कारणवश दवा लेने से वंचित रहने वाले बच्चों के लिए 19 नवंबर को मॉप-अप दिवस आयोजित किया जाएगा। बच्चों को कुपोषण के अंधेरे से पोषण के उजाले की ओर कदम बढ़ाते हुए अभियान का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अर्पित संगल ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शाह सतनाम चौक में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. पवन कुमार और डॉ. राजेश चौधरी भी मौजूद रहे।उन्होंने कहा कि बच्चे देश और समाज का भविष्य हैं। पेट के कीड़ों से मुक्ति मिलने पर शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है जिससे बच्चों का पोषण स्तर सुधरता है और एनीमिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को दवा खिलवाने की अपील की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष फुटेला, अनिल भाटिया, निशा अग्रवाल, ममता सिसोदिया, सीमा वधवा, बिंदु जैन आदि मौजूद रहे।परेशानी होने पर हेल्पलाइन 112 पर करें संपर्क :एडीसी ने बताया कि जिन बच्चों के पेट में अधिक कीड़े होते हैं उन्हें दवा लेने के बाद मिचली, चक्कर या घबराहट जैसी हल्की परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। उप सिविल सर्जन डॉ. संदीप सिंह ने बताया कि दवा खाने के बाद किसी बच्चे को परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है। यह अभियान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और सीखने की क्षमता बढ़ाने के साथ स्कूलों में अनुपस्थिति कम करने में भी सहायक है। जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, आईटीआई, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा वितरित की गई।उम्र के अनुसार निर्धारित की गई खुराकजिला परामर्शदाता कमल कक्कड़ ने बताया कि एक से दो वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली पीसकर चम्मच से दी जाएगी। दो से तीन वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली पीसकर और तीन से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा 20 से 24 वर्ष की महिलाओं को पूरी गोली चबाकर खाने की सलाह दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एल्बेंडाजोल की गोली खाली पेट नहीं खानी चाहिए।