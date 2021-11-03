Sirsa News: एनएसओ की ओर से परिवारों और प्रतिष्ठानों से जुटाई जाएगी सांख्यिकीय जानकारी

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जिला जनसूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामनाथ ने बताया कि एनएसओ वर्ष 1950 से परिवारों एवं प्रतिष्ठानों से विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र कर रहा है। वर्तमान में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, प्रवासन सर्वेक्षण, ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अनइनकॉरपोरेटेड सर्विस एंटरप्राइजेज का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), थोक मूल्य सूचकांक तथा इनकॉरपोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज का वार्षिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।रामनाथ ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाती हैं तथा परिवारों एवं प्रतिष्ठानों की पहचान किसी रिपोर्ट अथवा प्रकाशित आंकड़ों में उजागर नहीं की जाती। जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों, योजना एवं नीति निर्माण के लिए किया जाता है। उन्होंने नागरिकों एवं उद्यमों से सर्वेक्षण अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने और सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की।इन क्षेत्रों में होंगे सर्वेक्षण :-प्रवासन संबंधी विवरण सर्वेक्षण: दवाला और झोरड़नाली।-आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: कुसुंबी, मंगाला और सिरसा।-एएसयूएसई: मौजू खेड़ा और सिरसा।-राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण: माखोसरानी, बाहिया और मंगाला।-उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: वैदवाला, गंगा और मंडी डबवाली।