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Sirsa News: एनएसओ की ओर से परिवारों और प्रतिष्ठानों से जुटाई जाएगी सांख्यिकीय जानकारी

Thu, 03 Sep 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:37 AM IST
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Statistical information will be collected from households and establishments by the NSO.
सिरसा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का क्षेत्र संकार्य प्रभाग सितंबर में सिरसा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू एवं व्यावसायिक सर्वेक्षण करेगा। चयनित परिवारों और प्रतिष्ठानों से संपर्क कर जुटाई गई जानकारी का उपयोग योजना निर्माण एवं नीतियों के निर्धारण में किया जाएगा।
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जिला जनसूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामनाथ ने बताया कि एनएसओ वर्ष 1950 से परिवारों एवं प्रतिष्ठानों से विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय सूचनाएं एकत्र कर रहा है। वर्तमान में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, प्रवासन सर्वेक्षण, ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अनइनकॉरपोरेटेड सर्विस एंटरप्राइजेज का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), थोक मूल्य सूचकांक तथा इनकॉरपोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज का वार्षिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।
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रामनाथ ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाती हैं तथा परिवारों एवं प्रतिष्ठानों की पहचान किसी रिपोर्ट अथवा प्रकाशित आंकड़ों में उजागर नहीं की जाती। जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों, योजना एवं नीति निर्माण के लिए किया जाता है। उन्होंने नागरिकों एवं उद्यमों से सर्वेक्षण अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने और सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की।
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इन क्षेत्रों में होंगे सर्वेक्षण :
-प्रवासन संबंधी विवरण सर्वेक्षण: दवाला और झोरड़नाली।
-आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: कुसुंबी, मंगाला और सिरसा।
-एएसयूएसई: मौजू खेड़ा और सिरसा।
-राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण: माखोसरानी, बाहिया और मंगाला।
-उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: वैदवाला, गंगा और मंडी डबवाली।
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