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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। युवा जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मंगलवार को डबवाली हलके के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली जन अधिकार रैली की तैयारियों पर दिशा-निर्देश दिए।चौटाला ने दावा किया कि डबवाली हलके से 6 हजार से अधिक लोग रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उपस्थिति के मामले में डबवाली हलका प्रदेश में पहले स्थान पर रहेगा। जेजेपी के जिला प्रेस प्रवक्ता अमर सिंह ज्याणी ने यह जानकारी दी।दिग्विजय चौटाला ने बताया कि महेंद्रगढ़ में जेजेपी की यह रैली नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और समय पर पहुंचने का आह्वान किया। चौटाला ने रैली को सफल बनाने के लिए भी निर्देश दिए।सिंचाई पानी के लिए जनांदोलनदिग्विजय चौटाला ने फरवरी से जनांदोलन शुरू करने की घोषणा की। यह आंदोलन प्रदेश के गांवों में सिंचाई पानी की कमी को लेकर होगा। घग्गर से चैनल निकालकर किसानों को सिंचाई पानी दिलाने के लिए पैदल मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रधान महासचिव राधेश्याम शर्मा भी मौजूद रहे।