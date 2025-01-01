Sirsa News: स्पोर्ट्स वाइब्स मीट के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फोटो11संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोरीवाला में 39वें वार्षिक स्पोर्ट्स वाइब्स मीट के फाइनल मुकाबले हुए। प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्साह और खेल भावना के साथ किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया।चौथे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। इनमें शॉट पुट, बास्केटबाल, शतरंज, कबड्डी और खो-खो शामिल थे। विभिन्न हाउस के खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।शॉट पुट (लड़कियां) के अंडर-14 वर्ग में आइडियल हाउस प्रथम रहा। अंडर-17 वर्ग में ब्रेव हाउस ने पहला स्थान हासिल किया। बास्केटबाल (लड़के) के अंडर-14 वर्ग में ब्रेव हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शतरंज (लड़कियां) के अंडर-11 वर्ग में आइडियल हाउस ने जीत दर्ज की।अंडर-14 में नोबल हाउस और अंडर-17 में भी नोबल हाउस प्रथम रहा। शतरंज (लड़के) के अंडर-11 वर्ग में ऑनेस्ट हाउस ने पहला स्थान पाया। अंडर-14 में आइडियल हाउस और अंडर-17 में ऑनेस्ट हाउस प्रथम रहे।अन्य प्रतियोगिताओं के परिणामकबड्डी (लड़के) के अंडर-17 वर्ग में ब्रेव हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नोबल हाउस इस वर्ग में द्वितीय स्थान पर रहा। बास्केटबाल (लड़कियां) के अंडर-17 वर्ग में ब्रेव और ऑनेस्ट हाउस संयुक्त रूप से प्रथम रहे। आइडियल और नोबल हाउस संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे। खो-खो (लड़कियां) के अंडर-11 वर्ग में नोबल हाउस ने पहला स्थान हासिल किया।समापन समारोह आजखेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के बाद अब समापन समारोह पर सभी की निगाहें हैं। यह समारोह आज आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणामों के आधार पर समग्र हाउस विजेता की भी घोषणा होगी।ृ