Sirsa News: 65 लाख खर्च कर पत्नी को भेजा कनाडा, फिर खुला पहली शादी का राज, स्पाउस वीजा पर कनाडा बुलाने का दिया था भरोसा, पत्नी समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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जांच अधिकारी कुलदीप सिंह के अनुसार विनय ने बताया कि वर्ष 2021 में वह सिरसा में आईलेट्स की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव ख्योवाली की भूमिका से हुई। दोनों विदेश जाना चाहते थे। भूमिका ने विनय के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों की सहमति से 19 अगस्त 2021 को शादी हुई। शादी का पूरा खर्च विनय के माता-पिता ने उठाया।दिसंबर 2021 में भूमिका ने आईलेट्स टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उसके पिता वीरेंद्र और मां रीना ने विनय के परिवार को भरोसा दिलाया कि पहले भूमिका को कनाडा भेज देते हैं। फिर विनय को वह स्पाउस वीजा पर कनाडा बुला लेगी। इस पर विनय के परिवार ने भूमिका की पढ़ाई, विदेश जाने की तैयारी और अन्य खर्च उठाए। विनय का आरोप है कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच 15 लाख रुपये नकद देने के अलावा अन्य खर्च मिलाकर कुल करीब 65 लाख रुपये खर्च किए। भूमिका 25 दिसंबर 2023 को कनाडा चली गई। आरोप है कि इसके बाद उसने विनय को अपने साथ नहीं बुलाया।विनय का आरोप है कि जनवरी 2026 में उसे पता चला कि भूमिका ने उससे शादी से पहले 8 अगस्त 2020 को हिसार निवासी मोहित मदान से शादी की थी। आरोप है कि पहली शादी का तलाक हुए बिना ही भूमिका ने विनय से दूसरी शादी की और पहली शादी की जानकारी छिपाई। विदेश जाने के नाम पर उससे रकम ऐंठने के लिए आरोपियों ने साजिश रची। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान आगामी कार्रवाई की जाएगी।