Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   shivmahapuran katha start

Sirsa News: शिव महापुराण कथा शुरू, मुकेशानंद ने बताया महत्व

Sun, 15 Nov 2026 10:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
shivmahapuran katha start
प्रथम दिन भगवान शिव की महिमा का किया वर्णन
विज्ञापन


फोटो --- 24


संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। शहर की धार्मिक संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल ने श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया। यह कथा वॉटर वर्क्स रोड स्थित श्री वैष्णो माता मंदिर के हॉल में रविवार को शुरू हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद पुरी ने प्रथम दिन शिव पुराण का महत्व बताया।
स्वामी मुकेशानंद पुरी ने भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जिस घर में पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, वह घर शिव का धाम बन जाता है। परिवार में प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान ही सुखी जीवन का आधार हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि भगवान शिव का परिवार भी हमें आपसी सामंजस्य और सद्भाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव से जुड़ा हर कोई पूजनीय हो गया जिसमें माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने की महाआरती
कथा का शुभारंभ नगर पार्षद संदीप शर्मा ने ज्योति प्रज्ज्वलित करके किया। आयोजक कमेटी के सदस्य पुनीत धमीजा ने बताया कि कथा के समापन पर महाआरती की गई। इसके बाद गुरलाल सरां और राज कमल तरड़ ने लंगर को भोग लगाने की रस्म अदा की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं में लंगर वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed