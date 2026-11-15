Sirsa News: शिव महापुराण कथा शुरू, मुकेशानंद ने बताया महत्व

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फोटो- 24संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। शहर की धार्मिक संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल ने श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया। यह कथा वॉटर वर्क्स रोड स्थित श्री वैष्णो माता मंदिर के हॉल में रविवार को शुरू हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद पुरी ने प्रथम दिन शिव पुराण का महत्व बताया।स्वामी मुकेशानंद पुरी ने भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जिस घर में पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, वह घर शिव का धाम बन जाता है। परिवार में प्रेम, विश्वास और परस्पर सम्मान ही सुखी जीवन का आधार हैं।उन्होंने बताया कि भगवान शिव का परिवार भी हमें आपसी सामंजस्य और सद्भाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव से जुड़ा हर कोई पूजनीय हो गया जिसमें माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी शामिल हैं।श्रद्धालुओं ने की महाआरतीकथा का शुभारंभ नगर पार्षद संदीप शर्मा ने ज्योति प्रज्ज्वलित करके किया। आयोजक कमेटी के सदस्य पुनीत धमीजा ने बताया कि कथा के समापन पर महाआरती की गई। इसके बाद गुरलाल सरां और राज कमल तरड़ ने लंगर को भोग लगाने की रस्म अदा की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं में लंगर वितरित किया गया।