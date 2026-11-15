Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:30 PM IST
विज्ञापन
शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
छठ पूजा : सिरसा मेजर नहर पर छठ मैया की होगी पूजा, उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य सुबह 6:30 बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
छठ पूजा : सिरसा मेजर नहर पर छठ मैया की होगी पूजा, उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य सुबह 6:30 बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।