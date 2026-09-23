Sirsa News: विभागों ने लगाए स्टॉल, पात्रता से लेकर आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई

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फोटो- 23संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को सिरसा और डबवाली में जनकल्याण शिविर आयोजित हुए। इन शिविरों का उद्देश्य पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। विभिन्न विभागों ने काउंटर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और मार्गदर्शन प्रदान किया।सिरसा शिविर में नगर परिषद अध्यक्ष शांति स्वरूप मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि शिविर का लक्ष्य योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना भी है। डबवाली शिविर में अध्यक्ष देव कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।उन्होंने बताया कि सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। ऐसे शिविरों से पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने की प्रक्रिया बताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे हर पात्र व्यक्ति की समस्या का प्राथमिकता से समाधान करें।शिविरों में दी गई जानकारीशिविरों में नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी मिली। पात्रता की शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया समझाई गई। पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने पात्र लोगों को लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में मदद की।