Sirsa News: आज हाथ जोड़कर करेंगे अपील, कल बंद होगा कार्यालय

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फोटो13,14,15संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। शहर में 3 सितंबर को होने वाले बंद को लेकर हड़ताली कर्मचारियों ने योजना बनाई है। 2 सितंबर को परिषद और पालिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों से सहयोग की अपील की जाएगी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 13 दिनों का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है।सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। 31 अगस्त को ऐलनाबाद और डबवाली में टकराव हुआ। इसमें 73 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। ऐलनाबाद में 25 और डबवाली में 48 कर्मचारियों को पकड़ा गया था।उन्हें दोपहर बाद छोड़ दिया गया। ऐलनाबाद के कर्मचारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। इससे कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आईं। सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।हड़ताल का कार्यक्रम3 सितंबर को कार्यालय कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल होगी। 5 और 6 सितंबर को मंत्रियों के कैंप कार्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। 10 से 12 सितंबर तक जिला स्तरीय न्याय पंचायतें होंगी। 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय न्याय पंचायत आयोजित कर मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की जाएगी। वहीं, शहर के स्कूलों के बाहर कूड़े के ढेर लगे हैं जिससे बच्चों को दूषित माहौल में पढ़ना पड़ रहा है। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बाहर भी डंपिंग पॉइंट है जिसे हटवाने की मांग हो रही है।