Sirsa News: आईएमए की सांकेतिक हड़ताल, जिले में 46 अस्पताल प्रभावित

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के आह्वान पर मंगलवार को निजी अस्पतालों ने सांकेतिक हड़ताल की। यह हड़ताल आयुष्मान योजना के तहत लंबित भुगतान के विरोध में थी। जिले के करीब 46 अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को उपचार की सुविधा प्रदान करते हैं।हड़ताल के चलते इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना से संबंधित सेवाएं प्रभावित रहीं। आईएमए के चिकित्सक डॉ वीपी गोयल ने बताया कि प्रदेशभर के निजी अस्पतालों का करीब 1200 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। इसमें सिरसा जिले के अस्पतालों की भी बड़ी राशि बकाया है।अस्पतालों द्वारा उपचार उपलब्ध करवाने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। इससे स्वास्थ्य संस्थानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। आईएमए ने सरकार से लंबित भुगतान का शीघ्र निपटारा करने की मांग की है।चिकित्सकों का कहना है कि समय पर भुगतान होने से अस्पतालों को योजना के तहत मरीजों का उपचार जारी रखने में सुविधा होगी। इससे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी।मरीजों को परेशानीसिरसा में आयुष्मान योजना से जुड़े करीब 46 अस्पतालों के एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में शामिल होने से लाभार्थियों को उपचार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं को लेकर अस्पतालों की ओर से आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया।