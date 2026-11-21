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प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के समान लाभ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यूनियन के शाखा अध्यक्ष हुकम मीणा ने कहा कि रेल कर्मचारी रेलवे की कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके जायज अधिकारों और समस्याओं की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।कर्मचारियों ने बोनस भुगतान की 7 हजार रुपये की सीमा समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कैडर पुनर्गठन के आदेश जल्द जारी करने की अपील की। इसके अतिरिक्त, ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों की गश्त अधिकतम 12 किलोमीटर निर्धारित करने को कहा गया। टीएल एवं आरएसी स्टाफ का मंडल स्तर पर नियंत्रण वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर के अधीन करने की भी मांग की गई। कांटेवाला कर्मचारियों के पुनर्गठन आदेश जारी करने पर भी जोर दिया गया।यूनियन ने रेलवे कारखानों सहित अन्य इकाइयों में बाह्य स्रोत से काम कराना बंद करने की मांग की। जीडीसीई अधिसूचना 4/2023 की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। नई जीडीसीई अधिसूचना जारी करने की भी अपील की गई। बीकानेर मंडल में इंटेक कोटे के तहत चयनित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।इसके अलावा कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति एवं स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। जयपुर स्थित केंद्रीय रेलवे अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया। नई भर्ती के कर्मचारियों के मंडल आवंटन और स्थानांतरण संबंधी प्रार्थनाओं पर उचित विचार करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में नवीन कुमार, पवन अहीर, राजकुमार, राहुल सहरावत, पुष्कर चायल सहित अनेक यूनियन पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया।