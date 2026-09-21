कैसे जली कविता और बच्ची?: पहले गर्भवती मां की मौत, फिर दो साल की बेटी ने तोड़ा दम; कमरे में नहीं मिला ये सामान

2022 में हुई थी कविता और संदीप की शादी

चौपटा थाने से जांच अधिकारी कौशल्या देवी के मुताबिक गांव रावलवास (हिसार) निवासी सतीश कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि बहन कविता (32) की शादी तीन मार्च 2022 को शक्कर मंदोरी निवासी संदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए तंग करने लगे थे। रविवार दोपहर एक बजकर 35 मिनट पर कविता ने घर पर फोन किया। सामान्य बातचीत के बाद उसने फोन काट दिया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह परेशान है।