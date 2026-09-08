Sirsa News: जन संगठनों ने राशन किट देकर किया सहयोग
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:00 PM IST
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कालांवाली। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को विभिन्न जन संगठनों का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ खंड ओढ़ां व बड़ागुढ़ा तथा रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने हड़ताली कर्मचारियों के परिवारों के लिए 43 राशन किट उपलब्ध करवाईं। इन किटों में आटा, दाल, चायपत्ती, चीनी, हल्दी, मिर्च, घी सहित आवश्यक खाद्य सामग्री थी।
धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सिकंदर अठवाल और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी बलदेव सिंह ने की। राजकुमार शेखूपुरिया ने कर्मचारियों के हकों की लड़ाई में एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। सोहन सिंह रंधावा ने सरकार के तानाशाही रवैये की आलोचना की। अध्यापक संघ के राज्य सचिव कृष्ण कायत ने राशन वितरण को सराहनीय पहल बताया। उन्होंने इसे मुश्किल समय में अपना फर्ज निभाना कहा और भविष्य में भी सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। राशन किट वितरित करने के बाद अध्यापक संघ और जन संगठनों ने कालांवाली मंडी में दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सहयोग की अपील करते हुए पर्चे वितरित किए।
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धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सिकंदर अठवाल और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी बलदेव सिंह ने की। राजकुमार शेखूपुरिया ने कर्मचारियों के हकों की लड़ाई में एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। सोहन सिंह रंधावा ने सरकार के तानाशाही रवैये की आलोचना की। अध्यापक संघ के राज्य सचिव कृष्ण कायत ने राशन वितरण को सराहनीय पहल बताया। उन्होंने इसे मुश्किल समय में अपना फर्ज निभाना कहा और भविष्य में भी सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। राशन किट वितरित करने के बाद अध्यापक संघ और जन संगठनों ने कालांवाली मंडी में दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सहयोग की अपील करते हुए पर्चे वितरित किए।
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