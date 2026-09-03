ट्रैक पर दौड़ा जुनून...2:25.25 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर चक्कां के साहिल ने रचा इतिहास

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देशभर के प्रतिभावान एथलीटों के बीच साहिल ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने 1000 मीटर की दौड़ 2 मिनट 25.25 सेकंड में पूरी की। इसके साथ उसने 2 मिनट 26 सेकंड के पिछले यूथ नेशनल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आयोजकों ने साहिल को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।एथलीट कोच देवेंद्र तनवर ने बताया कि साहिल लगातार अनुशासन और नियमित अभ्यास के साथ अपनी टाइमिंग में सुधार कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड कायम करना उसकी मेहनत का परिणाम है। साहिल इससे पहले राजस्थान के अजमेर में आयोजित स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप में भी 1000 मीटर दौड़ का स्वर्ण जीत चुका है। वहां उसने 2:25.94 मिनट का समय निकाला था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उसने अपनी टाइमिंग में और सुधार करते हुए 2:25.25 मिनट का समय दर्ज किया।साहिल ने अपनी सफलता का श्रेय कोच देवेंद्र तनवर और परिवार को दिया। पिता सुभाष चंद्र, मां नीता और दादा रतिराम ने अभ्यास के दौरान उसका लगातार हौसला बढ़ाया। साहिल का लक्ष्य आगे भी अपनी प्रदर्शन क्षमता में सुधार करना और देश-प्रदेश के लिए बेहतर उपलब्धियां हासिल करना है। साहिल की उपलब्धि की सूचना मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरपंच अमर सिंह छापोला, पूर्व सरपंच महेंद्र नारायण जयपुरिया, ब्लॉक समिति सदस्य सोना देवी सहित ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उसे बधाई दी। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को गांव और क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया।