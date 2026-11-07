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Sirsa News: पराली के महज 12 मामले फिर भी एक्यूआई 383

Sat, 07 Nov 2026 10:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 07 Nov 2026 10:55 PM IST
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only 12 parali burning cases but aqi 383
सिरसा। बरनाला मानसा रोड पर बड़े स्तर पर सड़क के साथ जलाई जा रही पराली। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 383 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा दिवाली पर पटाखों के धुएं को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है।
हैरानी की बात यह है कि अब तक पराली जलाने के केवल 12 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को बड़ागुढ़ा क्षेत्र में पराली जलाने का एक मामला दर्ज हुआ था। इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है।
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पिछले वर्ष 2025 में दिवाली से एक दिन पहले एक्यूआई 353 दर्ज किया गया था। इस बार प्रदूषण में उछाल से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका है। जिला प्रशासन ने 700 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
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इनमें पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड, कृषि विभाग, पटवारी और ग्राम सचिव शामिल हैं। ये कर्मचारी दिवाली के दिन भी निगरानी करेंगे। कृषि विभाग के अनुसार, 12 मामलों में से तीन उपग्रह से मिले जबकि नौ क्षेत्रीय कर्मचारियों ने दर्ज किए।
पटाखों से प्रदूषण की आशंका
दिवाली से पहले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि हुई है। यदि दिवाली के दिन हवा नहीं चलती है, तो यह स्तर 500 के पार पहुंच सकता है। ऐसे में कई दिनों तक धुएं की परत देखने को मिल सकती है। दो साल पहले भी ऐसा ही माहौल बना था। तब लोगों को आंखों और त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ा था।


बचाव के लिए सुझाव
प्रशासन ने प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। बुजुर्गों को धुएं का स्तर अधिक होने पर मुखौटा पहनने की सलाह दी गई है। उन्हें घरों से बाहर न निकलने और सुबह-शाम की सैर से बचने को कहा गया है। बच्चों को उद्यान में घूमने न ले जाने की हिदायत दी गई है। वाहन चालकों को भी सुरक्षा टोपी का प्रयोग करने को कहा गया है।
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