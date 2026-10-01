Sirsa News: वोट चोरी के आरोपों पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 01 Oct 2026 12:18 AM IST
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फोटो - 14, 15
- लघु सचिवालय में नारेबाजी, मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं पर पारदर्शिता की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के युवा नेता आदिकर्ता माकन तंवर ने किया। तंवर ने मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों के निष्पक्ष समाधान की मांग की। उन्होंने पारदर्शी तरीके से समाधान पर जोर दिया।
तंवर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। साथ ही, उनके कार्यकाल में लिए गए चुनाव संबंधी निर्णयों की समीक्षा की भी मांग उठाई। तंवर ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई।
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- लघु सचिवालय में नारेबाजी, मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं पर पारदर्शिता की मांग
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सिरसा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के युवा नेता आदिकर्ता माकन तंवर ने किया। तंवर ने मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों के निष्पक्ष समाधान की मांग की। उन्होंने पारदर्शी तरीके से समाधान पर जोर दिया।
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तंवर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। साथ ही, उनके कार्यकाल में लिए गए चुनाव संबंधी निर्णयों की समीक्षा की भी मांग उठाई। तंवर ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई।
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