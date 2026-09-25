फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   no upi day on 2 october

Sirsa News: एमडीआर के विरोध में 2 अक्तूबर को ''नो यूपीआई डे'' मनाएंगे रिटेलर्स

Fri, 25 Sep 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
no upi day on 2 october
विरोध में दुकानों पर क्यूआर कोड ढककर यूपीआई भुगतान नहीं लेंगे व्यापारी
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने 2 अक्तूबर को नो यूपीआई डे मनाने का आह्वान किया है। यह आह्वान यूपीआई के पात्र व्यापारी लेन-देन पर लागू 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के विरोध में है। इस दिन मोबाइल रिटेलर्स यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे।
आंदोलन में शामिल व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर लगे क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढककर सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे। एआईएमआरए हरियाणा के अनुसार, नए यूपीआई ढांचे में 2,000 रुपये से अधिक के लेन-देन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लागू है।
विज्ञापन

75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये प्रति लेन-देन तक सीमित रहेगा। पर्सन-टू-पर्सन भुगतान और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान को इससे मुक्त रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरकार का कहना है कि लगभग 96 फीसदी व्यापारी लेन-देन पर एमडीआर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसोसिएशन का कहना है कि मोबाइल रिटेल व्यवसाय में लेन-देन की राशि सामान्यत: 2,000 रुपये से अधिक होती है। इससे मोबाइल और अन्य बड़े खुदरा कारोबार पर आर्थिक प्रभाव अधिक पड़ सकता है।


एसोसिएशन की मांग
एआईएमआरए हरियाणा के प्रांतीय महासचिव कपिल अनेजा ने कहा कि मोबाइल विक्रेताओं ने डिजिटल भुगतान को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर अतिरिक्त लागत से इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसोसिएशन की मांग है कि व्यापारियों के लिए यूपीआई पर शून्य एमडीआर व्यवस्था लागू रखी जाए। कपिल अनेजा ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन यूपीआई या डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से एमडीआर व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed