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Sirsa News: गोगामेड़ी पशु मेले में प्रथम रहा खेड़ी का झोटा नवाब, गांव पहुंचने पर स्वागत

Fri, 25 Sep 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:35 PM IST
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jhota navab welcomed
चोपटा। गोगामेड़ी पशु मेले में प्रथम स्थान हासिल करने वाले झोटे नवाब के गांव खेड़ी पहुंचने पर स्
55 झोटों के बीच नवाब ने हासिल किया पहला स्थान
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मुर्रा नस्ल के झोटे की लंबाई 11 फीट और ऊंचाई 5 फीट 9 इंच

फोटो --- 1
संवाद न्यूज एजेंसी
चोपटा। राजस्थान के गोगामेड़ी पशु मेले में खेड़ी गांव के झोटे नवाब ने प्रथम स्थान हासिल किया। गांव लौटने पर शुक्रवार को ग्रामीणों ने उसका जोरदार स्वागत किया। किसान अशोक कुमार सहू के मुर्रा नस्ल के इस झोटे ने करीब 55 झोटों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की।
इस उपलब्धि पर गांव में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें सरपंच सुरेश पूनिया, हरदत पूनिया और महावीर सिंह सहित अनेक ग्रामीण शामिल हुए। अशोक कुमार सहू ने बताया कि मेले में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित कई राज्यों के पशुपालक भाग लेते हैं।
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नवाब की लंबाई 11 फीट और ऊंचाई 5 फीट 9 इंच है। ग्रामीणों ने अशोक कुमार की मेहनत और पशुपालन के प्रति समर्पण की सराहना की। सरपंच सुरेश पूनिया ने कहा कि झोटे नवाब ने गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है।
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पशुपालन से कमाई का बेहतर साधन
ग्रामीणों ने कहा कि अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन और उनकी उचित देखभाल करके पशुपालन को कमाई का बेहतर साधन बनाया जा सकता है। राजस्थान के गोगामेड़ी में भादो मास में यह पशु मेला आयोजित होता है। इसमें ऊंटों के साथ गाय, भैंस और घोड़ों की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
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