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लघु सचिवालय में नागरिक सुरक्षा विभाग ने करवाई मॉक एक्सरसाइजक्षतिग्रस्त भवन से फंसे लोगों को निकाला, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चासंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। हरियाणा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर में नागरिक सुरक्षा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की। इस अभ्यास का उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थिति में जान-माल की सुरक्षा की तैयारियों को परखना था।इसमें भवन क्षतिग्रस्त होने और 10 लोगों के घायल होने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। विभिन्न विभागों की टीमों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।अभ्यास के दौरान 6 घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, 4 अन्य घायलों को घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने बचाव अभियान चलाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त भवन की पहली मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। राहत एवं बचाव कार्यों में तत्परता और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। अग्निशमन विभाग ने आग लगने की संभावित स्थिति से निपटने का प्रदर्शन किया।इस अवसर पर कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें डीएसपी सुभाष, नागरिक सुरक्षा अधीक्षक सुनील कुमार शामिल थे। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सहायक सचिव गुरमीत सैनी भी उपस्थित थे।फायर ऑफिसर मोहित और फायर इंचार्ज ऋषि सिहाग भी अभ्यास में शामिल हुए। स्काउट से सुखदेव सिंह ढिल्लो और चिकित्सा अधिकारी रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई।विभागों ने समन्वय से किया बचाव कार्यहवाई हमले के बाद आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम ने अभ्यास किया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने और राहत कार्य संचालित करने का प्रदर्शन किया। इस मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, नागरिक सुरक्षा, रेडक्रॉस, स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग की टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने आपसी तालमेल के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देना था।आपातकालीन प्रतिक्रिया का किया मूल्यांकनइस अभ्यास के जरिये उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन किया गया। घायलों की सुरक्षित निकासी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था को भी परखा गया। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था।