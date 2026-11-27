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काैशल विकास : रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर सुबह 9 बजे।

प्रशिक्षण शिविर : डिंग डाइट में शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर सुबह 11 बजे।

धार्मिक

मूर्ति स्थापना दिवस : कालांवाली में श्री त्रिवेणी बालाजी मंदिर में मूर्ति स्थापना दिवस सुबह 10 बजे।

शिव पुराण कथा : मोटा पन्नीवाला गोशाला में शिव पुराण कथा सुबह 11 बजे।

भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।

खेल

पुलिस लाइन : पुलिस लाइन सिरसा में वार्षिक खेल महोत्सव सुबह 10 बजे।

शैक्षणिक