Sirsa News: सेवा संकल्प अभियान के तहत होंगे जनभागीदारी वाले कार्यक्रम

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फोटो30संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल की अध्यक्षता में 14 सितंबर को एक बैठक हुई। यह बैठक लघु सचिवालय के सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित की गई। एडीसी ने अभियान की कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।एडीसी ने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग समन्वय से कार्य करें। यह अभियान एक महीने तक चलेगा और इसमें व्यापक जनभागीदारी होगी। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित होगा।इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। जिले के विद्यालयों में ‘विकसित भारत-2047’ विषय पर प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं। विजेताओं की कृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेगा। ये नाटक जनकल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रमएडीसी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें माताओं और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पोषण, स्वास्थ्य और महिला विकास से संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0, पोषण ट्रैकर और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम भी होंगे। टीकाकरण कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए जाएंगे।25 प्रमुख सेवा गतिविधियांसेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत 25 प्रमुख सेवा गतिविधियां आयोजित होंगी। इनमें रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर शामिल हैं। योग एवं ध्यान सत्र तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी होंगे। खंड स्तर पर शिविर लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत-2047 की थीम पर रंगोली भी बनाई जाएगी।