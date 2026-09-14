फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   meeting for sewa sankalp programme

Sirsa News: सेवा संकल्प अभियान के तहत होंगे जनभागीदारी वाले कार्यक्रम

Mon, 14 Sep 2026 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
meeting for sewa sankalp programme
सिरसा।  सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते अतिरिक
एडीसी अर्पित संगल ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश
विज्ञापन


फोटो ---- 30

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल की अध्यक्षता में 14 सितंबर को एक बैठक हुई। यह बैठक लघु सचिवालय के सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित की गई। एडीसी ने अभियान की कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

एडीसी ने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग समन्वय से कार्य करें। यह अभियान एक महीने तक चलेगा और इसमें व्यापक जनभागीदारी होगी। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित होगा।
विज्ञापन

इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे। जिले के विद्यालयों में ‘विकसित भारत-2047’ विषय पर प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं। विजेताओं की कृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेगा। ये नाटक जनकल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम
एडीसी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें माताओं और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पोषण, स्वास्थ्य और महिला विकास से संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0, पोषण ट्रैकर और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम भी होंगे। टीकाकरण कार्यक्रम भी इसमें शामिल किए जाएंगे।


25 प्रमुख सेवा गतिविधियां
सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत 25 प्रमुख सेवा गतिविधियां आयोजित होंगी। इनमें रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर शामिल हैं। योग एवं ध्यान सत्र तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता जैसे कार्यक्रम भी होंगे। खंड स्तर पर शिविर लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत-2047 की थीम पर रंगोली भी बनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed