Sirsa News: चरित्र पर संदेह में पत्नी की हत्या कर खुद ने फंदा लगाया

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पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि गांव कंगनपुर स्थित दशमेश नगर में रहने वाले चंद्रप्रकाश (45) ने डंडे से वार कर अपनी पत्नी सुलोचना (43) की हत्या कर दी और इसके बाद खुद को कमरे में बंदकर फंदा लगाकर जान दे दी। दंपती में अक्सर घरेलू विवाद होता था। जांच में पता चला है कि बुधवार को सुलोचना रसोई में रोटियां बना रही थी। इसी दौरान चंद्रप्रकाश ने उसके सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी।शाम करीब सात बजे तक मकान से किसी के बाहर नहीं आने पर पड़ोसियों को संदेह हुआ। उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो चंद्रप्रकाश फंदे पर लटका दिखा। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन मकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया। बाहर के कमरे में चंद्रप्रकाश का शव फंदे से लटका था और रसोई में सुलोचना का खून से लथपथ शव पड़ा था। शव के पास खून से सना डंडा भी मिला।19 साल पहले हुई थी शादीजांच अधिकारी लेखराज के अनुसार, चंद्रप्रकाश मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के गांव वासलाल सिंह का रहने वाला था। वह राजमिस्त्री था और कई वर्षों से परिवार सहित दशमेश नगर में रह रहा था। उसकी शादी करीब 19 साल पहले सिरसा निवासी सुलोचना से हुई थी। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मोनू अहमदाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता है जबकि छोटा बेटा सोनू गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी करता है। घटना के समय दोनों घर पर मौजूद नहीं थे।कहासुनी के बाद शराब पीने की बात आई सामनेपुलिस के मुताबिक सुलोचना कहीं भी जाती थी तो चंद्रप्रकाश उस पर शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। बुधवार सुबह करीब नौ बजे भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद चंद्रप्रकाश के शराब पीने की बात सामने आई है। सूचना पर छोटा बेटा सोनू रात करीब ढाई बजे सिरसा पहुंचा। सुबह रिश्तेदार नागरिक अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने सोनू, चंद्रप्रकाश के भाई पप्पू और चचेरे भाई विजय कुमार के बयान दर्ज किए। सोनू की रिपोर्ट पर चंद्रप्रकाश के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, चंद्रप्रकाश के बड़े भाई पप्पू ने बताया कि चंद्रप्रकाश कोई नशा नहीं करता था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसने पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर ली। उन्होंने चंद्रप्रकाश को कभी गुस्सा करते नहीं देखा। करीब 15 दिन पहले मोबाइल पर उससे बात हुई थी। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था।:::::::::जांच में महिला के चरित्र पर शक के कारण दंपती के बीच विवाद की बात सामने आई है। मृतक के बेटे की शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं।-दीपक सहारण, पुलिस अधीक्षक