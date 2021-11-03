Sirsa News: पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की गई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 16 Oct 2026 12:41 AM IST
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कालांवाली। कालांवाली-देसूमलकाना रोड पर वीरवार सुबह पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव देसूमलकाना निवासी करीब 65 वर्षीय दर्शन सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई जबकि चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर कालांवाली पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में लिया।
कालांवाली थाना प्रभारी और जांच अधिकारी देवीलाल के अनुसार, दर्शन सिंह कालांवाली में सब्जी की दुकान पर काम करता था। वह रोजाना की तरह वीरवार सुबह साइकिल पर सवार होकर काम पर जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास कालांवाली की ओर से आ रही एक पिकअप ने उसकी साइकिल को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के सामान्य अस्पताल भेज दिया है। दर्शन सिंह शादीशुदा था और उसके दो बेटे हैं, जो मजदूरी करते हैं।
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सड़क हादसे में युवक घायल
ओढां। गांव ओढां-जलालआना मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होने से हुए हादसे में 25 वर्षीय सुखवीर सिंह घायल हो गया। वह गांव जलालआना से बाइक पर ओढां की ओर आ रहा था। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होने से सड़क पर गिर गया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अपनी गाड़ी से ओढां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। संवाद
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कालांवाली थाना प्रभारी और जांच अधिकारी देवीलाल के अनुसार, दर्शन सिंह कालांवाली में सब्जी की दुकान पर काम करता था। वह रोजाना की तरह वीरवार सुबह साइकिल पर सवार होकर काम पर जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास कालांवाली की ओर से आ रही एक पिकअप ने उसकी साइकिल को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के सामान्य अस्पताल भेज दिया है। दर्शन सिंह शादीशुदा था और उसके दो बेटे हैं, जो मजदूरी करते हैं।
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सड़क हादसे में युवक घायल
ओढां। गांव ओढां-जलालआना मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होने से हुए हादसे में 25 वर्षीय सुखवीर सिंह घायल हो गया। वह गांव जलालआना से बाइक पर ओढां की ओर आ रहा था। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होने से सड़क पर गिर गया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अपनी गाड़ी से ओढां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। संवाद