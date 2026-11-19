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- टायर न आए तो आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट मिस होने की आशंकासंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। रोडवेज डिपो में टायरों की कमी से बसों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जर्जर टायरों के कारण करीब 15 बसें यार्ड में खड़ी करनी पड़ी हैं। इससे बसों की समय-सारणी पर असर पड़ रहा है। यात्रियों को परेशानी हो रही है।बुधवार और वीरवार को सिरसा डिपो से दिल्ली के दो मार्ग रद रहे। चरखी दादरी का एक चक्कर भी नहीं लग सका। यात्रियों को बस स्टैंड पर घंटों अगली बस का इंतजार करना पड़ा। यदि अगले एक-दो दिन में नए टायरों की आपूर्ति नहीं हुई तो और बसें भी संचालन से बाहर हो सकती हैं।इससे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ लंबे मार्गों पर भी बसों के फेरे प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली के सुबह 7:20 बजे और दोपहर 12:08 बजे के मार्ग रद हुए। इसका सबसे अधिक असर दिल्ली-हिसार मार्ग पर दिखा। इस मार्ग पर पहले से ही बसों के फेरे बढ़ाने की मांग थी।यात्रियों की भीड़ और खतरानिर्धारित बसों के मार्ग रद होने से अन्य बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। जो बसें अभी चल रही हैं, उनके टायरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। क्षमता से अधिक सवारियां चढ़ने के कारण सफर के दौरान हादसे का खतरा भी बढ़ रहा है।वर्जनअभी कुछ बसें टायरों की कमी के वजह से यार्ड में खड़ी हो गई। ऐसे में सभी रूटों पर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी दिल्ली के दो रूट व दादरी का एक रूट मिस हुआ है। ग्रामीण रूटों पर बसों के फेरे समय-सारणी के अनुसार लगाए जा रहे हैं। यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है।- नरेश कुमार, ड्यूटी निरीक्षक रोडवेज डिपो सिरसा।