Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 19 Nov 2026 11:46 PM IST
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राजनीतिक
संवाद : मल्लेकां में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सुबह 11 बजे।
सांस्कृतिक
युवा महोत्सव : सीडीएलयू में जिला युवा महोत्सव सुबह 10 बजे।
धार्मिक
महामंत्र जाप : प्राचीन श्री श्याम मंदिर के 63वें कार्तिक महोत्सव में श्री श्याम महामंत्र जाप सुबह साढ़े 5 बजे।
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।
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संवाद : मल्लेकां में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सुबह 11 बजे।
सांस्कृतिक
युवा महोत्सव : सीडीएलयू में जिला युवा महोत्सव सुबह 10 बजे।
धार्मिक
महामंत्र जाप : प्राचीन श्री श्याम मंदिर के 63वें कार्तिक महोत्सव में श्री श्याम महामंत्र जाप सुबह साढ़े 5 बजे।
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।