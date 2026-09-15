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Sirsa News: इनेलो ने कालांवाली में संगठन का किया विस्तार, रमनदीप को युवा प्रकोष्ठ का शहरी प्रधान

Tue, 15 Sep 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:35 PM IST
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inelo made committee
संवाद न्यूज एजेंसी
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कालांवाली। इंडियन नेशनल लोकदल ने मंगलवार को कालांवाली हलके में संगठनात्मक विस्तार किया। जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा और युवा इनेलो जिलाध्यक्ष भगवान सिंह कोटली ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की।
ये नियुक्तियां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा से विमर्श के बाद घोषित की गईं। इस अवसर पर कालांवाली हलकाध्यक्ष जसविंद्र बिंदु, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मास्टर गुरतेज सिंह और हलका संयोजक विनोद दड़बी उपस्थित थे।
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रमनदीप को कालांवाली युवा प्रकोष्ठ का शहरी प्रधान मनोनीत किया गया। अशोक कुमार कंबोज को कालांवाली हलके का युवा उपप्रधान बनाया गया। किरणपाल शोरगर को युवा महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सभी नियुक्तियां मंगलवार को की गईं। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।
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पदाधिकारियों का संकल्प
नवनियुक्त पदाधिकारियों ने इनेलो के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ऊर्जा से निर्वहन करने का संकल्प लिया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही। साथ ही, पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का भी प्रण लिया। जिलाध्यक्षों ने नए पदाधिकारियों से सक्रियता के साथ कार्य करते हुए पार्टी संगठन को नई मजबूती देने का आह्वान किया।
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