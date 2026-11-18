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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दिए बयान में गांव थेहड़ी वरयाम सिंह निवासी जोगा सिंह (42) ने बताया था कि रानियां में उसकी वेल्डिंग और खराद की दुकान है। 12 अगस्त 2018 को वह घर के सामने गली में खड़ा था। इसी दौरान संतोख सिंह और उसका भाई त्रिलोक सिंह ट्रैक्टर पर हथियारों के साथ पहुंचे। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। संतोख सिंह ने दातर से उसके सिर और बाएं हाथ पर वार किया।शोर सुनकर उसके भाई बलजिंद्र सिंह और सतनाम सिंह बीच-बचाव के लिए पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने डंडे से बलजिंद्र सिंह की नाक पर वार किया। इसके बाद त्रिलोक सिंह ने 315 बोर की पिस्तौल से दो फायर किए। तीनों भाइयों ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई।जोगा सिंह के अनुसार आठ अगस्त को संतोख सिंह बिना बताए उसका हड़ंबा घर ले गया था।