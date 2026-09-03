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Sirsa News: कालांवाली में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से छीनी सोने की बाली

Thu, 03 Sep 2026 10:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 03 Sep 2026 10:48 PM IST
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In Kalanwali, a gold earring was snatched from an elderly woman after entering her house
बुजुर्ग से जानकारी लेते पुलिस अ​धिकारी। 
कालांवाली। रेलवे स्टेशन के पास वीरवार दोपहर करीब 3 बजे घर में सो रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली छीनकर एक युवक भाग गया। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जिसमें संदिग्ध युवक भागता दिखाई दे रहा है।
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पीड़ित महिला सुखचरण कौर के बेटे जसविंद्र सिंह जस्सा ने बताया कि उनकी मां घर के गेट के पास बने कमरे में सोई हुई थीं। परिवार के अन्य सदस्य अंदर काम कर रहे थे। इसी दौरान सिर पर पगड़ी पहने एक युवक घर में घुस आया और उनकी मां के एक कान में पहनी सोने की बाली झपट ली।
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महिला के शोर मचाने तक युवक भाग चुका था। सूचना मिलते ही डायल-112, कालांवाली थाना पुलिस, शहर चौकी पुलिस, सीआईए कालांवाली और एएनसी डबवाली की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस की टीमों ने आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें संदिग्ध युवक दिखाई दे रहा है। पुलिस उसकी पहचान और तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि अलग-अलग टीमें गठित कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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