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Sirsa News: मकान से सोने-चांदी के जेवर व 50 हजार रुपये चोरी

Tue, 20 Oct 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 20 Oct 2026 02:14 AM IST
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Gold and silver jewellery and 50,000 rupees stolen from the house
सिरसा। चतरगढ़पट्टी क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवर व 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घटना के समय मकान मालिक ड्यूटी पर गया हुआ था और उसके बच्चे अग्रोहा गए हुए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में सुरेंद्र कुमार निवासी चतरगढ़पट्टी, सिरसा ने बताया कि वह मलिक टोयोटा एजेंसी में काम करता है। 18 अक्तूबर की रात वह रोजाना की तरह ड्यूटी पर गया था। 19 की सुबह करीब पांच बजे घर लौटा तो मुख्य गेट का दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर कमरे, अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे। जांच करने पर एक सोने की अंगूठी, जिस पर उसका नाम लिखा था, सोने की महिला नोजपिन, चांदी का कड़ा व 50 हजार रुपये गायब मिले। जांच अधिकारी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
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