Sirsa News: बाइक सवार युवक से मिली 46.65 ग्राम हेरोइन

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एसपी दीपक सहारन ने बताया कि सीआईए पुलिस की एक टीम रविवार को गांव करीवाला क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सामने से एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी को देखकर युवक ने अचानक बाइक वापस मोड़ ली और मौके से भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 46.65 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी जसपाल उर्फ पाला गांव करीवाला सिरसा का रहने वाला है।

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सिरसा। सीआईए ऐलनाबाद पुलिस ने गांव करीवाला क्षेत्र में बाइक सवार युवक 46.65 मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना रानियां में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।