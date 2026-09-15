फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   fish died in pond

Sirsa News: तालाब में अचानक मरीं सैकड़ों मछलियां, बदबू से आमजन परेशान

Tue, 15 Sep 2026 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
fish died in pond
तालाब में मरी पड़ी मछलियां ।
तख्तमल रोड स्थित तालाब में दिखीं, जांच कराने की मांग
विज्ञापन

फोटो 31


संवाद न्यूज एजेंसी
कालांवाली। तख्तमल रोड स्थित तालाब में मंगलवार सुबह सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिलीं। इससे उठ रही तेज बदबू के कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी हुई। शहरवासियों ने प्रशासन से तालाब का निरीक्षण कर मछलियों की मौत के कारणों की जांच करवाने की मांग की है।
शहरवासी शंटी डाबला, संदीप और गुरसेवक सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह तख्तमल रोड पर तेज बदबू आ रही थी। तालाब के पास देखने पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां पानी के ऊपर तैरती मिलीं। बदबू इतनी तीव्र थी कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था।
विज्ञापन

लोगों ने आशंका जताई कि मछलियों की मौत पानी में जहरीले पदार्थ मिलने से हुई होगी। ऑक्सीजन की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से तालाब के पानी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शहरवासियों ने मछलियों की मौत का वास्तविक कारण पता लगाने की भी अपील की। इसके साथ ही, तालाब के आसपास फैली बदबू को दूर करने और सफाई करवाने के लिए भी उचित कदम उठाने की मांग की गई है।

सचिव करेंगे निरीक्षण
कालांवाली गांव के सचिव शिलेंद्र कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं मौके पर पहुंचकर तालाब का निरीक्षण करेंगे। सचिव स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed