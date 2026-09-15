Sirsa News: तालाब में अचानक मरीं सैकड़ों मछलियां, बदबू से आमजन परेशान

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फोटो 31संवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। तख्तमल रोड स्थित तालाब में मंगलवार सुबह सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिलीं। इससे उठ रही तेज बदबू के कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी हुई। शहरवासियों ने प्रशासन से तालाब का निरीक्षण कर मछलियों की मौत के कारणों की जांच करवाने की मांग की है।शहरवासी शंटी डाबला, संदीप और गुरसेवक सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह तख्तमल रोड पर तेज बदबू आ रही थी। तालाब के पास देखने पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां पानी के ऊपर तैरती मिलीं। बदबू इतनी तीव्र थी कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था।लोगों ने आशंका जताई कि मछलियों की मौत पानी में जहरीले पदार्थ मिलने से हुई होगी। ऑक्सीजन की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से तालाब के पानी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने की मांग की है।शहरवासियों ने मछलियों की मौत का वास्तविक कारण पता लगाने की भी अपील की। इसके साथ ही, तालाब के आसपास फैली बदबू को दूर करने और सफाई करवाने के लिए भी उचित कदम उठाने की मांग की गई है।सचिव करेंगे निरीक्षणकालांवाली गांव के सचिव शिलेंद्र कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं मौके पर पहुंचकर तालाब का निरीक्षण करेंगे। सचिव स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।