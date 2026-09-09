फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   EVMs will be set up today for the Sirsa Bar Association elections, voting tomorrow

Sirsa News: सिरसा बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज लगेंगी ईवीएम, कल मतदान

Wed, 09 Sep 2026 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 09 Sep 2026 10:26 PM IST
विज्ञापन
EVMs will be set up today for the Sirsa Bar Association elections, voting tomorrow
सिरसा। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 10 और 11 सितंबर को वर्क सस्पेंड रहेगा। चुनाव अधिकारी अरविंद्र सिंह वधवा ने बताया कि 10 सितंबर को चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। शाम तीन बजे बार रूम में 9 ईवीएम स्थापित की जाएंगी।
विज्ञापन

11 सितंबर को सुबह आठ बजे उम्मीदवारों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच होगी। इसके बाद सुबह नौ बजे मतदान शुरू होगा। मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू की जाएगी। शाम करीब छह बजे परिणाम घोषित होगा। मतदान के लिए पात्र अधिवक्ताओं की संख्या बढ़कर 1564 हो गई है।
विज्ञापन

प्रधान पद के लिए गंगाराम ढाका, रघुबीर खिंडा, भूपेंद्र खट्टर, सुरेंद्र जाखड़, आदित्य राठौर और जीपीएस किंगरा मैदान में हैं। उप प्रधान महिला वर्ग में अमनदीप कौर व मोनिका शर्मा आमने-सामने हैं। पुरुष वर्ग में संजीव गर्ग, विकास ढिल्लो और गुरतेज सिंह बराड़ मैदान में हैं। सचिव पद के लिए कपिल देव और दर्शन लाल छाबड़ा के बीच मुकाबला है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed