Sirsa News: डीएपी के लिए किसानों की लंबी कतार, 1100 के काटे टोकन

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300 किसानों को दिए दो-दो बैग, बाकी 800 को तीन दिन में वितरणहैफेड सोसायटी में भी पहुंची 600 बैग डीएपी, बुधवार से होगा वितरणकालांवाली में डीएपी खाद की किल्लत, किसानों की लंबी कतारेंसंवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। क्षेत्र में डीएपी खाद की कमी के कारण मंगलवार को भी किसान अनाज मंडी में खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। इफको ने 1100 किसानों की पर्चियां काटी थीं। इनमें से 300 किसानों को मंगलवार को दो-दो बोरी डीएपी दी गई।शेष 800 किसानों को आगामी तीन दिनों में खाद देने की बात कही गई है। कृषि विभाग के एसडीओ अमित शर्मा ने बताया कि इफको के पास करीब 2200 बोरी डीएपी पहुंची थी। सोमवार को भीड़ अधिक होने के कारण वितरण नहीं हो सका था। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पर्चियां काटी गई थीं।बाकी किसानों को भी अगले तीन दिनों में दो-दो बोरी डीएपी वितरित की जाएगी। कालांवाली की हैफेड सोसायटी में करीब 600 बोरी डीएपी पहुंच चुकी है। इनका वितरण बुधवार से किया जाएगा। सोसायटी में किसानों की संख्या के अनुसार खाद का वितरण होगा।किसानों की चिंता और मांगखाद लेने पहुंचे भगवान सिंह, मेजर सिंह, भजन सिंह, बिंद्र सिंह और सतपाल सिंह ने बताया कि सरसों की बिजाई का समय नजदीक है। ऐसे में डीएपी की बहुत जरूरत है। किसानों ने समय पर खाद नहीं मिलने से बिजाई प्रभावित होने की चिंता जताई। उन्होंने पंजीकरण व्यवस्था के तहत गांवों की सोसायटियों में ही खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। इससे किसानों को अनाज मंडियों में कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।