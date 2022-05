{"_id":"6270c8a7f0a5455fb36da6c2","slug":"loot-with-doctor-in-sirsa","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिरसा: पिस्तौल तान डॉक्टर से मोटरसाइकिल और नकदी लूटी, अल सुबह चार बजे हुई वारदात","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 03 May 2022 11:46 AM IST