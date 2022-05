{"_id":"62953dfec5bbab796f2cdb1d","slug":"life-imprisonment-for-murder-convict-in-sirsa-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa Court News: मामा की हत्या करने वाले भांजे को उम्रकैद, होली के दिन मारी थी गोली","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 31 May 2022 03:28 AM IST